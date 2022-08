Live Inter-Spezia 1-0: Lautaro a segno dal limite (Di sabato 20 agosto 2022) La nuova Inter di Simone Inzaghi fa il suo esordio a San Siro in casa contro la Spezia alle 20.45. I nerazzurri nella prima giornata hanno battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare all'ultimo istante... Leggi su ilmattino (Di sabato 20 agosto 2022) La nuovadi Simone Inzaghi fa il suo esordio a San Siro in casa contro laalle 20.45. I nerazzurri nella prima giornata hanno battuto 2-1 il Lecce al Via del Mare all'ultimo istante...

Inter : Manca sempre meno a #InterSpezia ?? Le ultime dal campo in live su Twitch ?? - Inter_TV : ?? | LIVE! ???? Pronti per #InterSpezia ?? ?? Dallo studio @FSIANI87 e Marco #Andreolli ?? Dal campo @EvaGini ?? I… - Inter : - 1?? a #LecceInter Seguite live la conferenze stampa del Mister! ?? #ForzaInter - vivoperlinter : 35' - Lautarooooooo! Torna la Lu-La con la sponda di Lukaku per l'argentino che calcia al volo ed insacca nell'ango… - fcin1908it : LIVE #InterSpezia 1-0 (34' Lautaro, assist Lukaku): GOL INTER Che gol dell'Inter! Palla in profondità per Lukaku,… -