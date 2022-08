Inter-Spezia 3-0 | Inzaghi | “Prestazione molto buona”

(Di sabato 20 agosto 2022) L’allenatore dell’, Simone, ha parlato dopo la netta vittoria per tre a zero contro lodi Luca Gotti.: “Primi venti minuti contratti” Il tecnico nerazzurro ha parlato cosi della gara dei suoi ragazzi: “, abbiamo fatto una partita seria, concentrati. I primi venti minuti eravamo un po’ contratti, poi dopo il vantaggio potevamo chiudere con qualche altro gol. Bravi a trovarlo nella ripresa. Tutte le partite nascondono delle insidie perché loveniva da tre partite giocatebene. Poteva metterci in difficoltà. I ragazzi hanno preparato bene la gara. Ieri a fare la rifinitura a San Siro sentivamo tutti quanti l’emozione ...

Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - Inter : ?? Intervista esclusiva a Kristjan Asllani ???? Biondo, numero 9, super interista ? Spezia e rigori: chi sa rispondere… - Inter : Il torooo, risponde Dragowski ?? Poi Dima al volo ma ribatte lo Spezia, dai ragazzi! ?? #InterSpezia 0?? - 0??… - Stanley99gg : RT @CarolRadull: Serie A FT. Inter Milan 3 - 0 Spezia Torino 0 - 0 Lazio Udinese 0 - 0 Salernitana Sassuolo 1 - 0 Lecce #OriginSport… - Gazzetta_it : #InterSpezia, le pagelle: Barella 7, è il motore nerazzurro. Nzola da 4 -

Le parole dell'allenatore dell'Simone Inzaghi ha parlato ai microfoni di Sky al termine della partita vinta contro lo. Ecco le parole del tecnico dell': PARTITA - "La prestazione è ...Oltre 75mila spettatori allora, più di 71mila contro lo. In mezzo la pandemia, uno scudetto costruito senza pubblico e poi l'addio di Big Rom . Il punto fisso resta il Toro , 25 volte a segno ...Lautaro grande protagonista della sfida tra Inter e Spezia vinta dai nerazzurri con un netto 3-0: "Cerco di sfruttare il lavoro svolto in settimana" ...Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...