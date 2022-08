Inter, non solo Skriniar: anche Dumfries tolto dal mercato! (Di sabato 20 agosto 2022) Denzel Dumfries tolto dal mercato dall’Inter Dopo aver tolto Milan Skriniar, l’Inter fa un altro passo avanti nella conferma della rosa attuale togliendo dal mercato anche Denzel Dumfries, match winner nella prima di campionato a Lecce. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera in un approfondimento sulla squadra nerazzurra. “L’Inter riparte soprattutto da una certezza, già anticipata dallo stesso allenatore una settimana fa e ora confermata alla dirigenza da Steven Zhang: Skriniar è fuori dal mercato e il discorso vale anche per Dumfries. Una scelta auspicabile, in un certo senso anche attesa dopo le parole di Inzaghi («La squadra deve restare ... Leggi su intermagazine (Di sabato 20 agosto 2022) Denzeldal mercato dall’Dopo averMilan, l’fa un altro passo avanti nella conferma della rosa attuale togliendo dal mercatoDenzel, match winner nella prima di campionato a Lecce. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere della Sera in un approfondimento sulla squadra nerazzurra. “L’riparte soprattutto da una certezza, già anticipata dallo stesso allenatore una settimana fa e ora confermata alla dirigenza da Steven Zhang:è fuori dal mercato e il discorso valeper. Una scelta auspicabile, in un certo sensoattesa dopo le parole di Inzaghi («La squadra deve restare ...

Inter : Chi non vede l'ora della prima a San Siro? ?? #ForzaInter #InterSpezia - SimoneTogna : Sostenere che #Skriniar sia stato vicino al #Psg è piuttosto bislacco: la forbice tra domanda e offerta è sempre st… - Inter : I tre tedeschi ???? Sapete dirci chi di loro ha segnato il primo ? con la maglia dell'Inter in una sfida di Coppa I… - poke_mars : RT @_1nt3rm3rd4_: Ci dicevano: 'Acerbi milanista' 'Acerbi ha fatto apposta per far vincere il Milan' 'Acerbi piccolo uomo' 'Acerbi l'anno p… - GiorgioFonto : @PierangeloRiga1 Pier, dato che voi avete la possibilità di portare tematiche serie in società, perché non affronta… -