Hugo Pratt, l'avventura raccontata con una semplice linea (Di sabato 20 agosto 2022) Roma, 20 ago – Secondo un aforisma buddista le parole "hanno il potere di distruggere e di creare". Nella filosofia greca, invece, il termine logos può assumere un duplice significato. Parola, appunto, e pensiero. Dalla stessa espressione ellenica – e dall'inglese type, ossia lettera – deriva logotipo, che nel linguaggio moderno indica i particolari segni grafici di una determinata realtà. Quello che, comunemente, chiamiamo logo. Idiomi e figure, tanto diversi quanto – come abbiamo visto – accomunati. Anche per Hugo Pratt, il romanziere che ha disegnato le sue storie raccontandole con una semplice linea. "Nella letteratura quello che mi tocca maggiormente è la poesia perché sintetica, procede per immagini. Quando leggo, vedo le immagini, le percepisco a livello epidermico. Dietro alla poesia si nasconde una profondità ...

