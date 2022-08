Viabilità Roma Regione Lazio del 19-08-2022 ore 08 | 15

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 19 agosto 2022)DEL 19 AGOSTOORE 07:20 GIUSEPPE CUTRUPI BEN TROVATI DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAPOCO TRAFFICO SULLE PRINCIPALI ARTERIE STRADALI DELLA, LA CIRCONE RISULTA NEL COMPLESSO SCORREVOLE. ATTENZONE SULL’A1 FIRENZE-, SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA MAGLIANO SABINA E PONZANONO IN DIREZIONE. IL KM E’ IL 502 CIRCA. RICORDIAMO CHE SULLA METRE SONO SOSPESI I LAVORI NOTTURNI TRA OSTIA ANTICA E COLOMBO, IL SERVIZIO È DUNQUE REGOLARE; LE OPERAZIONI RIPRENDERANNO IL 5 SETTEMBRE. MENTRE DAL 22 AGOSTO AL 2 SETTEMBRE, DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ, SARANNO ATTIVI LAVORI IN FASCIA DIURNA CHE, TUTTAVIA, NON COMPORTERANNO MODIFICHE AL SERVIZIO. BENE è TUTTO ...