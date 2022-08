Super Enalotto | ecco l’ennesimo record | la cifra è incredibile

(Di venerdì 19 agosto 2022) C’èche riguarda il. Ma di che cosa si tratta? I dettagli di un qualcosa che fa ancora parlare. Ilè un gioco che non ha certo bisogno di chissà quali presentazioni e descrizioni. Era il 1997 quando è nato e, già nel giro di pochissimo tempo, ha conquistato milioni e milioni di giocatori. Edche, a distanza di tantissimi anni, il suo fascino, nonostante qualche cambiamento e qualche novità, appare sempre e comunque immutato. Il motivo? Molto probabilmente incide la sua semplicità e immediatezza, ma alla base di tutto c’è senza alcun dubbio la possibilità di vincere premi in denaro davvero molto importanti. (Fonte Foto: Pixabay)Sicuramente, come in qualsiasi gioco d’azzardo, tutto ruota sempre e ...

giacomino132 : @MilanNewsit certo, anche io posso vincere al super enalotto!! - Ntonio71 : @soleluna731 Gioco al super enalotto allora - Phonon64325225 : @emmecola @giorgiogilestro @PossibileIt Io ce l'ho migliore, Italiabellissima con un programma fantastico, facciamo… - GennyD083 : @rosi0878 Ci vorrebbe un super enalotto per risolvere i miei ?? - CapraGianfranc2 : @evamarghe Ma perché noi abbiamo un ministro degli Esteri? NOI ABBIAMO. UN BIBITARO CHE HA VINTO IL SUPER ENALOTTO,… -

Sicilia fortunata al SuperEnalotto: nel concorso del 16 agosto, come riporta Agipronews, è stato centrato '5' da 13.409,83 euro. La giocata vincente è stata convalidata presso il tabacchi di via Zia ...... oltre al "6" di Montappone, sono stati pagati 651 milioni di altre vincite a punteggio e 71 milioni di vincite WinBox e Seconda Chance (i due giochi associati al). SuperEnalotto ...La Lombardia torna a sorridere con il SuperEnalotto: nel concorso del 18 agosto, come riporta Agipronews, sono stati centrati due “5” del valore di 28.074,52 euro ciascuno. La prima vincita è stata ce ...Il Jackpot del Superenalotto continua a viaggiare verso nuovi record, dopo l'estrazione di giovedì scorso in cui non è stato centrato nessun 6, il montepremi in palio ...