Sanità Calabria, i medici cubani chiamati a salvarla dovrebbero andare dappertutto (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella mia qualità di sostenitore di Cuba, la notizia dell’accordo raggiunto dal governo cubano colla Regione Calabria per ottenere ben 500 professionisti della Sanità per garantire ai cittadini calabresi il diritto alla salute mi riempie ovviamente d’orgoglio. D’altra parte, però, si tratta dell’ennesimo sintomo del fatto che la situazione dei diritti sociali fondamentali nel nostro Paese è alla frutta. E non si tratta solo di Calabria. In molte regioni italiane la Sanità pubblica non è in grado di garantire servizi fondamentali. Tale innegabile stato di fatto è emerso con evidenza già ai tempi della fase iniziale acuta del Covid, quando le brigate mediche internazionaliste cubane svolsero un’importante funzione intervenendo nelle zone più colpite dalla pandemia, in particolare a Crema e a Torino. Nonostante il Pnrr e ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 19 agosto 2022) Nella mia qualità di sostenitore di Cuba, la notizia dell’accordo raggiunto dal governo cubano colla Regioneper ottenere ben 500 professionisti dellaper garantire ai cittadini calabresi il diritto alla salute mi riempie ovviamente d’orgoglio. D’altra parte, però, si tratta dell’ennesimo sintomo del fatto che la situazione dei diritti sociali fondamentali nel nostro Paese è alla frutta. E non si tratta solo di. In molte regioni italiane lapubblica non è in grado di garantire servizi fondamentali. Tale innegabile stato di fatto è emerso con evidenza già ai tempi della fase iniziale acuta del Covid, quando le brigate mediche internazionaliste cubane svolsero un’importante funzione intervenendo nelle zone più colpite dalla pandemia, in particolare a Crema e a Torino. Nonostante il Pnrr e ...

