Rhove | Shakerando sparita dalle radio e fischi al suo concerto

(Di venerdì 19 agosto 2022) Da rivelazione del rap italiano a cantante più discusso degli ultimi mesi. Si può sintetizzare così la breve carriera diche, da quando ha commesso alcuni passi falsi, è finito nel mirino degli ascoltatori, nonché quelli che dovrebbero essere i suoi stessi fan. C’è chi parla che sia finito sulla lista nera, tant’è che lenon trasmettono più le sue canzoni, specieche èfrequenza. E c’è di più, nell’ultimo, il rapper è stato pesantemente insultato.: periodo nero per la sua carriera Sembrava essere pronto a prendersi il mondo dopo il successo della sua, masi sta ritrovando con poco e niente in mano. E’ la conseguenza delle sue ultime azioni, spiegano gli esperti, che ...

aleefunny : quanto ha sfrantecato la minchia shakerando di rhove? - UnDueTreContest : Song of July è 'La dolce vita' di Fedez, Tananai e Mara Sattei. Song of August è 'Tropicana' dei Boomdabash e Anna… - earonemusic : ?? - “Shakerando” di Rhove è trasmesso da 101 emittenti. . . #EarOne #earonemusic #chart - rnbjunk : #Shakerando! Scopri chi é #Rhove, il trapper milanese del #tormentone estivo 2022. - RebelMag2 : Da shakerando a insultando il passo è stato fin troppo breve #Rhove -

difeso da Rondo dopo i fischi al concerto di Olbia Il grande successo ottenuto con la hit "" nelle ultime settimane continua a venir eclissato dal comportamento chesta avendo ad alcuni dei suoi concerti. Di lui, negli ultimi tempi, si parla infatti solo per descrivere ...Rhove difeso da Rondo dopo i fischi ricevuti al concerto di Olbia: "Quando inizi a spaccare in questo paese hai tutti contro" ...Chi é Rhove Il trapper rapper che si ispira alla scuola francese, la biografia e le curiosità sul cantante del tormentone Shakerando.