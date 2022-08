Oleksandr Usyk o Anthony Joshua? I pronostici dei nostri campioni: “L’ucraino favorito”, “AJ deve cambiare” (Di venerdì 19 agosto 2022) Fino a pochi mesi fa uno dei due aveva ancora il fucile in mano. L’altro ha cambiato il tecnico di una vita, scegliendo l’all in per il match che vale una carriera. Oleksandr Usyk contro Anthony Joshua, atto secondo. Penultimo o conclusivo, lo dirà il ring. In palio le cinture WBA (Super), IBF, WBO, e IBO dei pesi massimi. Usyk ha la motivazione di chi sul quadrato non porta solo le speranze di difendere le cinture. C’è tutta l’Ucraina al suo fianco e lui ha ricambiato concedendo i diritti televisivi del super match gratuitamente. Sarà visibile su Youtube sul territorio ucraino, sconvolto da una guerra che non accenna a finire. L’Oseledec, la capigliatura tipica dei cosacchi di Zaporižžja, penderà sul viso di Usyk con un significato diverso. Di fronte c’è il Joshua ... Leggi su sportface (Di venerdì 19 agosto 2022) Fino a pochi mesi fa uno dei due aveva ancora il fucile in mano. L’altro ha cambiato il tecnico di una vita, scegliendo l’all in per il match che vale una carriera.contro, atto secondo. Penultimo o conclusivo, lo dirà il ring. In palio le cinture WBA (Super), IBF, WBO, e IBO dei pesi massimi.ha la motivazione di chi sul quadrato non porta solo le speranze di difendere le cinture. C’è tutta l’Ucraina al suo fianco e lui ha ricambiato concedendo i diritti televisivi del super match gratuitamente. Sarà visibile su Youtube sul territorio ucraino, sconvolto da una guerra che non accenna a finire. L’Oseledec, la capigliatura tipica dei cosacchi di Zaporižžja, penderà sul viso dicon un significato diverso. Di fronte c’è il...

