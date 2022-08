Juventus, Bonucci in dubbio per il match con la Sampdoria (Di venerdì 19 agosto 2022) Brutte notizie in casa Juventus: come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardo Bonucci ha riportato un affaticamento al flessore nella sfida contro il Sassuolo ed è in forte dubbio per la trasferta di lunedì contro la Samp . Allegri potrebbe ... Leggi su sport.virgilio (Di venerdì 19 agosto 2022) Brutte notizie in casa: come riporta La Gazzetta dello Sport, Leonardoha riportato un affaticamento al flessore nella sfida contro il Sassuolo ed è in forteper la trasferta di lunedì contro la Samp . Allegri potrebbe ...

romeoagresti : #Juventus: #Bonucci è a forte rischio per la trasferta di Genova. Affaticamento al flessore accusato contro il Sassuolo ?????? @Goalitalia - DiMarzio : #SerieA #Juventus | Affaticamento muscolare per Leonardo #Bonucci - GoalItalia : ?? ULTIM'ORA ?? Un affaticamento al flessore rischia di fermare Bonucci: la sua presenza in Sampdoria-Juventus è a f… - tonnogobbo : RT @romeoagresti: #Juventus: #Bonucci è a forte rischio per la trasferta di Genova. Affaticamento al flessore accusato contro il Sassuolo… - AndreaTassinar1 : La Juventus con lo staff di allegri ha una media di 35/40 infortuni muscolari all anno.. campionato appena iniziato… -