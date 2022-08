1001 scarpini per la solidarietà

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 19 agosto 2022) (Adnkronos) – La squadra di calcio dell'Atletico Madrid (nella foto, il coach Simeone) ha siglato un accordo con STEPN, azienda specializzata in operazioni nei comparti gaming e blockchain. Il contratto, da realizzare in collaborazione con il main sponsor del club, WhaleFin, prevede il lancio di 1.001 scarpe da calcio speciali. Una collaborazione importante e all'insegna della: il 10% degli introiti sarà infatti destinato al finanziamento della onlus "Infancias sin Fronteras", impegnata da più di vent'anni nella cooperazione per lo sviluppo e negli aiuti umanitari ai paesi del Sud del mondo.