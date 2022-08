Verona, in arrivo un regalo per Cioffi: si avvicina un colpo in difesa (Di giovedì 18 agosto 2022) Rinforzo in arrivo per il tecnico del Verona Cioffi: Juan Cabal a un passo dall’avventura in Serie A Dopo le tensioni degli ultimi giorni, il Verona è pronto a muoversi sul mercato. Cioffi sta per accogliere Juan Cabal, difensore di origini colombiane che arriverà dall’Atletico Nacional per 3 milioni, più il 20% della futura rivendita. Così Cabal ha scoperto le carte sulla trattativa parlando a Espn L’AVVENTURA – «L’offerta è arrivata da un momento all’altro e mi sono emozionato per andare a giocare all’estero. Il Verona è un passo importante della mia carriera» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Rinforzo inper il tecnico del: Juan Cabal a un passo dall’avventura in Serie A Dopo le tensioni degli ultimi giorni, ilè pronto a muoversi sul mercato.sta per accogliere Juan Cabal, difensore di origini colombiane che arriverà dall’Atletico Nacional per 3 milioni, più il 20% della futura rivendita. Così Cabal ha scoperto le carte sulla trattativa parlando a Espn L’AVVENTURA – «L’offerta è arrivata da un momento all’altro e mi sono emozionato per andare a giocare all’estero. Ilè un passo importante della mia carriera» L'articolo proviene da Calcio News 24.

SkySport : ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, UFFICIALE L'ARRIVO DI SIMEONE DAL VERONA: 3.5 MILIONI PER IL PRESTITO, PIU' 12 IN CASO DI… - fainformazione : Tre nuovi acquisti per il Napoli di Spalletti: ecco chi arriva... Triplo colpo del Napoli a meno di due settimane… - fainfosport : Tre nuovi acquisti per il Napoli di Spalletti: ecco chi arriva... Triplo colpo del Napoli a meno di due settimane… - MauricioAndrsL6 : ???? Juan David Cabal in arrivo: domani sarà a Verona Il difensore, completate le visite mediche, firmerà il contrat… - DaniloBatresi : RT @SkySport: ULTIM'ORA MERCATO NAPOLI, UFFICIALE L'ARRIVO DI SIMEONE DAL VERONA: 3.5 MILIONI PER IL PRESTITO, PIU' 12 IN CASO DI RISCATTO… -