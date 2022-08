Sinner-Auger-Aliassime, ATP Cincinnati: i precedenti e un conto in sospeso da regolare (Di giovedì 18 agosto 2022) Un solo precedente tra i due, pesante da digerire per di più per l’altoatesino, occasione perfetta per dimostrare tutta la voglia di rivalsa e riscattarsi: si approccia così Jannik Sinner al match in programma nella notte italiana tra oggi e domani (non prima dell’1:00 di venerdì 19 agosto) contro Felix Auger-Aliassime. L’azzurro e il canadese si affronteranno per gli ottavi di finale dell’ATP Cincinnati 2022: il primo ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic, ritiratosi a metà del secondo set (5-7, 1-3), mentre il #9 del ranking ha superato in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 l’australiano Alex De Minaur. Come detto, tra i due c’è un solo precedente, che risale all’ottavo di finale di qualche mese fa per l’ATP di Madrid: una sconfitta netta subita dall’italiano per mano di ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Un solo precedente tra i due, pesante da digerire per di più per l’altoatesino, occasione perfetta per dimostrare tutta la voglia di rivalsa e riscattarsi: si approccia così Jannikal match in programma nella notte italiana tra oggi e domani (non prima dell’1:00 di venerdì 19 agosto) contro Felix. L’azzurro e il canadese si affronteranno per gli ottavi di finale dell’ATP2022: il primo ha sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic, ritiratosi a metà del secondo set (5-7, 1-3), mentre il #9 del ranking ha superato in due set con il punteggio di 6-3, 6-2 l’australiano Alex De Minaur. Come detto, tra i due c’è un solo precedente, che risale all’ottavo di finale di qualche mese fa per l’ATP di Madrid: una sconfitta netta subita dall’italiano per mano di ...

