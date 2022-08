Pantelleria in fiamme, panico tra le persone. Evacuati Giorgio Armani, Myrta Merlino e Tardelli (Di giovedì 18 agosto 2022) Il vasto incendio divampato a Pantelleria ha distrutto dai 100 ai 200 ettari di vegetazione. A parlare con l’Adnkronos è il capo della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina. «È ancora presto per capire l’entità esatta del danno. Ma una vasta zona è andata in fumo. È stata raggiunta anche una zona del Parco nazionale di Pantelleria, ma non la zona di maggiore riserva integrale. Tanta paura e panico tra le persone». Ancora focolai a Pantelleria Sull’isola ci sono ancora focolai nella zona di Gadir, da dove è partito il primo dei due incendi. Fortunatamente però non interessano abitazioni, come spiegano i Vigili del fuoco all’Adnkronos. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno presidiato la zona per tutta la notte, con personale giunto in elicottero. Attivo un fronte di fiamma a Cala Gottone. In ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 18 agosto 2022) Il vasto incendio divampato aha distrutto dai 100 ai 200 ettari di vegetazione. A parlare con l’Adnkronos è il capo della Protezione civile della Sicilia, Salvo Cocina. «È ancora presto per capire l’entità esatta del danno. Ma una vasta zona è andata in fumo. È stata raggiunta anche una zona del Parco nazionale di, ma non la zona di maggiore riserva integrale. Tanta paura etra le». Ancora focolai aSull’isola ci sono ancora focolai nella zona di Gadir, da dove è partito il primo dei due incendi. Fortunatamente però non interessano abitazioni, come spiegano i Vigili del fuoco all’Adnkronos. Le squadre dei Vigili del fuoco hanno presidiato la zona per tutta la notte, con personale giunto in elicottero. Attivo un fronte di fiamma a Cala Gottone. In ...

