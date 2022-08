FIFA 22: Obiettivo STELLE D’ARGENTO: THURAM (Di giovedì 18 agosto 2022) Scopri come completare l’Obiettivo STELLE D’ARGENTO: THURAM nella versione FUTTIES rilasciato nel corso dell’ 8° stagione di FIFA 22 STELLE D’ARGENTO: THURAM Premio Finale: x1 THURAM FUTTIES (Non scambiab.) Scadenza: 24 agosto Obiettivi e premi VINCINE 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. SEGNANE 8Segna 15 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. L'articolo proviene da FUT Universe. Leggi su imiglioridififa (Di giovedì 18 agosto 2022) Scopri come completare l’nella versione FUTTIES rilasciato nel corso dell’ 8° stagione di22Premio Finale: x1FUTTIES (Non scambiab.) Scadenza: 24 agosto Obiettivi e premi VINCINE 3Vinci 3 partite in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. SEGNANE 8Segna 15 gol in Amichevoli FUT Live: Lounge argento. L'articolo proviene da FUT Universe.

