Parlano ai canali ufficiali del Cagliari i nuovi Dossena e Millico: ecco la prima intervista in rossoblù - Cagliari: ecco quando arriva Mancosu: Marco Mancosu al Cagliari. Il trequartista ex Lecce questa mattina sosterrà l… - Arbitro di spessore internazionale per domenica ?? Ecco chi è, oltre alla designazione ufficiale ???? - L'ex Cagliari Mazzarri può tornare sulla panchina di una Nazionale: ecco dove

Commenta per primo Marco Mancosu al. Il trequartista ex Lecce questa mattina sosterrà le visite mediche di rito a Villa Stuart, a Roma, nel pomeriggio è atteso in Sardegna. Firmerà un biennale.... e presentata ain questa nuova veste, il 23 novembre 1995; a impreziosire e ampliare l'...però che le ingenuità e l'entusiasmo del "fanciullino" pascoliano si intersecano con la ... Cagliari, ecco lo skatepark di Monte Mixi: “Pronto entro l’estate prossima, sarà rossoblù” Sarda Factoring, la spa pubblico-privata che si occupa di sostegno alle imprese in tema di credito e capitale, ha un nuovo presidente. Lo ha scelto Christian Solinas in quota Psd’Az: si tratta di Leon ..."Chi salirà in A Con esattezza non lo so... Penso che Genoa e Cagliari abbiano qualcosina in più rispetto alle altre..