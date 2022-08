Attacchi hacker: a rischio anche il dominio .gov (Di giovedì 18 agosto 2022) Una ricerca sulla cybersicurezza di Defense.com ha scoperto una vulnerabilità nel tool Open source Git, un software per il controllo di versione che conta 80 milioni di utenti. Ci sarebbero milioni di cartelle .git a rischio, che dovrebbero essere nascoste ma non lo sono. Questo espone al rischio che i dati contenuti nelle cartelle possano essere trovati facilmente e acquisiti scaricando il contenuto delle stesse. I ricercatori dicono che non è colpa di Git ma degli utenti che non starebbero usando le migliori pratiche per difendere i propri dati. LEGGI anche > Cosa sono gli spyware e i malware e quali sono le differenze Il rischio per gli utenti di Git e non solo I file contenuti in queste cartelle di solito comprendono anche password, per cui gli hacker potrebbero accedere ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 18 agosto 2022) Una ricerca sulla cybersicurezza di Defense.com ha scoperto una vulnerabilità nel tool Open source Git, un software per il controllo di versione che conta 80 milioni di utenti. Ci sarebbero milioni di cartelle .git a, che dovrebbero essere nascoste ma non lo sono. Questo espone alche i dati contenuti nelle cartelle possano essere trovati facilmente e acquisiti scaricando il contenuto delle stesse. I ricercatori dicono che non è colpa di Git ma degli utenti che non starebbero usando le migliori pratiche per difendere i propri dati. LEGGI> Cosa sono gli spyware e i malware e quali sono le differenze Ilper gli utenti di Git e non solo I file contenuti in queste cartelle di solito comprendonopassword, per cui glipotrebbero accedere ...

