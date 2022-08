Serie A: Paul Pogba, prossimo protagonista dei video di Khaby Lame (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 16:01:25 Calcio italiano: Eil famoso tiktoker Khaby Lame continua con il suo tour italiano collaborazione con famosi calciatori. Ed è che il content creator è già passato da Milano per stringere una collaborazione con Zlatan Ibrahimovic, in cui lo svedese è uscito come guardia del corpo di un furgone guidato da Lame per difenderlo. Ibrahimovic ha recitato in un video con il Tiktoker Khaby Lame La prossima tappa per il tiktoker è stata Turn. Ed è proprio Khaby Lame che si è fermato all’Allianz Stadium del capoluogo piemontese per assistere a Juventus – Sassuolo nella prima giornata di Serie A. Nei momenti precedenti il ??match, il tiktoker ha incontrato Paul Pogba per registrare un ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 17 agosto 2022) 2022-08-17 16:01:25 Calcio italiano: Eil famoso tiktokercontinua con il suo tour italiano collaborazione con famosi calciatori. Ed è che il content creator è già passato da Milano per stringere una collaborazione con Zlatan Ibrahimovic, in cui lo svedese è uscito come guardia del corpo di un furgone guidato daper difenderlo. Ibrahimovic ha recitato in uncon il TiktokerLa prossima tappa per il tiktoker è stata Turn. Ed è proprioche si è fermato all’Allianz Stadium del capoluogo piemontese per assistere a Juventus – Sassuolo nella prima giornata diA. Nei momenti precedenti il ??match, il tiktoker ha incontratoper registrare un ...

