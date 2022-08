Roma, addio di Kluivert ad un passo: le cifre (Di mercoledì 17 agosto 2022) Justin Kluivert è rientrato alla Roma dopo aver fatto una stagione in prestito in Ligue 1, con la maglia del Nizza. Tuttavia, però, sembra che adesso i giallorossi stiano per cederlo nuovamente. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la giornata di oggi è stata decisiva: la Roma, infatti, ha praticamente raggiunto un accordo con il Fulham per la cessione dell’attaccante olandese. Kluivert Roma Fulham Le parti dovrebbero definire il tutto sulla base di un prestito con diritto e obbligo di riscatto, legato alle presenze del calciatore, a 12 milioni di euro. La trattativa si è dunque sbloccata e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Justin Kluivert è vicinissimo al Fulham. Nicola Morisco Leggi su rompipallone (Di mercoledì 17 agosto 2022) Justinè rientrato alladopo aver fatto una stagione in prestito in Ligue 1, con la maglia del Nizza. Tuttavia, però, sembra che adesso i giallorossi stiano per cederlo nuovamente. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, la giornata di oggi è stata decisiva: la, infatti, ha praticamente raggiunto un accordo con il Fulham per la cessione dell’attaccante olandese.Fulham Le parti dovrebbero definire il tutto sulla base di un prestito con diritto e obbligo di riscatto, legato alle presenze del calciatore, a 12 milioni di euro. La trattativa si è dunque sbloccata e nelle prossime ore dovrebbe arrivare la fumata bianca definitiva. Justinè vicinissimo al Fulham. Nicola Morisco

