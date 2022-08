Po, specchio di nostre fragilità (Di mercoledì 17 agosto 2022) D’estate, nel monferrino, si andava a fare il bagno e la pesca per mero diletto adolescenziale. Da principianti dell’acqua dolce quali siamo sempre stati. Le reti si riempivano abbondantemente, colme L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 17 agosto 2022) D’estate, nel monferrino, si andava a fare il bagno e la pesca per mero diletto adolescenziale. Da principianti dell’acqua dolce quali siamo sempre stati. Le reti si riempivano abbondantemente, colme L'articolo proviene da il manifesto.

m_Barbuto2019 : @bassarelli le delusioni sono lo specchio delle nostre aspettative o delle nostre percezioni... Tu sei tu a prescin… - PiuValliTV : TRAGEDIA NELLE ACQUE DI SPINONE Ancora una tragedia in uno specchio d'acqua nelle nostre valli. In questa mattina… - CarloOttaviano : All’impeccabile (come sempre) articolo domenicale su Lo specchio de @LaStampa di Caterina e @calabres manca solo il… - Robin93572189 : @Dario33883068 @GiocatricePerTE @marsigatto In Russia pagano 4 euro ?? al mese di gas , e non ci sono barboni drogat… - AssaloniRoberto : RT @SHIN_Fafnhir: @HuffPostItalia Il problema di FdI non è un simbolo che solo pochi ricordano, ma il programma! E comunque un sanatore a v… -