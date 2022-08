Maltratta il figlio e aggredisce poliziotti | arrestato 53enne

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Unè statonel quartiere napoletano di Scampia dagli agenti della Polizia di Stato con l’accusa di averto ile altri familiari. Idel Commissariato Scampia sono intervenuti in un’abitazione di via Piero Gobetti per una lite familiare, e al loro arrivo hanno trovato ilche si scagliava contro il; l’uomo ha aggredito anche gli agenti prima di essere bloccato. Ilha riferito deimenti subiti da diverso tempo per mano del padre; è così scattato l’arresto per il. L'articolo proviene da Anteprima24.it.