Gianmarco Tamberi in finale agli Europei: progressione di gara, ordine di rotazione, avversari e a che ora salta (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gianmarco Tamberi andrà a caccia della medaglia d’oro nel salto in alto agli Europei 2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico scenderà in pedana giovedì 18 agosto (ore 20.05) per la finale di Monaco, nel tentativo di salire sul gradino più alto del podio proprio come ha fatto Marcell Jacobs sui 100 metri, in modo da emulare quanto successo a Tokyo la scorsa estate. Il marchigiano si è presentato in Germania dopo aver dovuto fatto i conti con il Covid-19 una volta tornato da Eugene, dove ha concluso i Mondiali al quarto posto. L’azzurro è parso decisamente fiducioso dopo il comodo turno di qualificazione, ha dichiarato di stare bene e che tutto dipenderà da lui. La sfida si preannuncia particolarmente intensa per Gimbo, che è dodicesimo nella startlist sui tredici partecipanti (un ... Leggi su oasport (Di mercoledì 17 agosto 2022)andrà a caccia della meda d’oro nel salto in alto2022 di atletica leggera. Il Campione Olimpico scenderà in pedana giovedì 18 agosto (ore 20.05) per ladi Monaco, nel tentativo di salire sul gradino più alto del podio proprio come ha fatto Marcell Jacobs sui 100 metri, in modo da emulare quanto successo a Tokyo la scorsa estate. Il marchigiano si è presentato in Germania dopo aver dovuto fatto i conti con il Covid-19 una volta tornato da Eugene, dove ha concluso i Mondiali al quarto posto. L’azzurro è parso decisamente fiducioso dopo il comodo turno di qualificazione, ha dichiarato di stare bene e che tutto dipenderà da lui. La sfida si preannuncia particolarmente intensa per Gimbo, che è dodicesimo nella startlist sui tredici partecipanti (un ...

zazoomblog : A che ora gareggia Gianmarco Tamberi in finale agli Europei: programma avversari guida tv streaming - #gareggia… - zazoomblog : Atletica Gianmarco Tamberi non deve strafare: 2.21 per la finale agli Europei insieme a Marco Fassinotti -… - OA_Sport : DIRETTA LIVE - Marcell Jacobs, Gianmarco Tamberi e Dario Dester: tre nomi per un pomeriggio! L'atletica italiana pu… - Eurosport_IT : Gimbo carica il team azzurro! ???? #Atletica | #munich2022 | #ec2022 | #Tamberi - VanityFairIt : Marcell Jacobs dovrebbe gareggiare martedì 16 agosto: semifinali alle 20 e 45 e l’eventuale finale alle 22 e 15. A… -