DAZN accetta: rimborsi diretti dopo i disservizi (Di mercoledì 17 agosto 2022) Gli indennizzi da parte di DAZN per la falsa partenza del primo turno di Serie A ci saranno e saranno anche automatici, o quasi. Lo spiega Il Sole 24 Ore, sottolineando che i rimborsi saranno erogati con procedura semplificata rispetto a quella attualmente prevista e che sarà definita nei prossimi giorni. AgCom aveva chiesto una L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

