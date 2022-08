Case di riposo dell’orrore a Ferragosto: blatte in cucina e operatori ubriachi (VIDEO) (Di mercoledì 17 agosto 2022) operatori ubriachi che cadono addosso ai pazienti ferendoli, blatte in cucina, personale irregolare, anziani collocati in ambienti eccessivamente ridotti. Quello che hanno trovato i Carabinieri NAS nel corso dei controlli di Ferragosto nelle Case di riposo sparse in tutta Italia non è stato certo edificante. I militari hanno intensificato i controlli proprio in questi giorni di maggiore richiesta, concomitante con il periodo di vacanze. Controllate 351 strutture: 70 irregolari Durante gli accertamenti di questi giorni, i NAS hanno ispezionato, sull’intero territorio nazionale, 351 strutture, tra residenze assistenziali assistite (R.S.A.), Case di riposo, comunita? alloggio e Case famiglia. Di queste, 70 erano ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di mercoledì 17 agosto 2022)che cadono addosso ai pazienti ferendoli,in, personale irregolare, anziani collocati in ambienti eccessivamente ridotti. Quello che hanno trovato i Carabinieri NAS nel corso dei controlli dinelledisparse in tutta Italia non è stato certo edificante. I militari hanno intensificato i controlli proprio in questi giorni di maggiore richiesta, concomitante con il periodo di vacanze. Controllate 351 strutture: 70 irregolari Durante gli accertamenti di questi giorni, i NAS hanno ispezionato, sull’intero territorio nazionale, 351 strutture, tra residenze assistenziali assistite (R.S.A.),di, comunita? alloggio efamiglia. Di queste, 70 erano ...

