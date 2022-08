Calcio | CR7 | ' tante bugie sul mio futuro | presto saprete la verità'

(Di mercoledì 17 agosto 2022) Roma, 17 ago. - (Adnkronos) - "lain un paio di settimane, quando rilascerò un'intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Seguite questo consiglio". Cristiano Ronaldo si sfoga così in un post su Instagram. Il 37enne fuoriclasse portoghese del Manchester United è al centro di numerosi rumors di mercato, complice anche l'avvio shock dei Red Devils in Premier League con due pesanti ko nelle prime due giornate.

Trovare una collocazione, però, sarà complicato per, anche in relazione alle cifre che caratterizzano i suoi ingaggi e l'età non più verde (37 anni). . 17 agosto 2022Un post che, però, non rivela il futuro di. Nelle scorse ore il tecnico Erik Ten Hag si era arreso definendolo non più "incedibile e parte integrante del progetto". Ma quale sarà, appunto, il ...Roma, 17 ago. – (Adnkronos) – “Saprete la verità in un paio di settimane, quando rilascerò un’intervista. I media stanno mentendo. Ho una raccolta a casa e delle 100 news uscite solo 5 sono vere. Segu ..."La verità la saprete entro un paio di settimane, perché rilascerò un'intervista. I media stanno raccontando solo un sacco di bugie sul mio conto: cinque su 100 news pubblicate corrispondono al vero, ...