Ucraina, italiani in Crimea: "Preoccupati ma non andiamo via" (Di martedì 16 agosto 2022) (Adnkronos) – "Certo che siamo Preoccupati, non solo noi italiani, e tutti vogliamo la pace". Lo affermano all'Adnkronos fonti italiane in Crimea, dove stamane un'esplosione ha interessato un deposito di munizioni all'interno di una base militare russa. Le autorità di Kiev non hanno né smentito né confermato l'attacco nella penisola dal 2014 annessa alla Russia. "Tutti gli italiani sono lontani dal luogo dove è avvenuta l'esplosione", assicurano le fonti, secondo cui oggi nella penisola vivono "non più di 300 persone di origine italiana, ma anche alcuni cittadini italiani con le loro famiglie" e tutti loro "a quanto sappiamo non pensano di lasciare la Crimea" malgrado il rischio di un'escalation. Ma la Crimea oggi è un luogo sicuro? "C'è un posto che può dirsi ...

