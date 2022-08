Nuoto | Europei Oro Martinenghi nei 50 rana | argento Cerasuolo

Eurosport_IT : ANCORA SUL PODIOOOOOO! ???? L'Italia chiude gli Europei di nuoto artistico con l'argento nel Team Free: 12ª medagli… - Eurosport_IT : ????? Giorgio Minisini agli Europei di Roma: ?? Solo Tecnico ?? Duo Libero misto (con Ruggiero) ?? Solo Libero Sincro… - elenabonetti : Un ultimo podio straordinario ???????????? agli europei #LENRoma2022, le nostre atlete del nuoto artistico e le atlete uc… - klaatu29 : RT @Barillarisson: Le morti improvvise da vaccino agli europei di nuoto sono così numerose che gli atleti sono costretti a nuotare fra i ca… - MarcoGilardigno : RT @SkySport: ULTIM'ORA #NUOTO #EUROPEI, ARGENTO PER #PALTRINIERI NEI 1500 SL UOMINI. ORO ALL'UCRAINO ROMANCHUK, BRONZO AL FRANCESE #JOLY… -

Nicolò Martinenghi si è preso la scena anche nella sesta giornata aglidia Roma . Il milanese ha conquistato la sua terza medaglia in questa rassegna continentale dimostrando di essere il più forte ranista in circolazione. L'Italia è sempre più padrona del ...Per il ligure Razzetti, che parla quattro lingue ed è fidanzato con la mistista canadese Tessa Cieplucha, si tratta della seconda medaglia, dopo l'oro nei 400 misti in apertura di. "Sono ...L'azzurro conduce nella prima fase di gara, poi esce alla distanza l'ucraino che arriva primo. Domenico Acerenza quarto ...'Dovevo fare qualcosa per i tifosi' le sue parole dopo la vittoria.ROMA (ITALPRESS) - Nicolò Martinenghi si mette al collo la medaglia d'oro nei ...