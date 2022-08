Le mogli si accontentano | le amanti pretendono

Leggi su dilei

(Di martedì 16 agosto 2022) Da bambine aspettavamo il principe azzurro, quello che in sella al suo cavallo bianco sarebbe arrivato a salvarci e a rendere la nostra vita magica e bellissima. Da grandi abbiamo imparato, spesso a nostre spese, che non sarebbe arrivato nessuno a prendersi cura di noi e che anzi, con tutta probabilità, quello scenario si sarebbe ribaltato. Sì perché la verità è che per qualche strano motivo, nonostante le promesse che facciamo a noi stesse e i moniti che ci rivolgiamo, le nostre storie d’amore assumono sempre le pericolose forme della dipendenza. Da una parte quella affettiva, dall’altra quella “curativa”. Noi, che per non smettere di credere fino in fondo a quel lieto fine siamo disposte a indossare i panni delle crocerossine per occuparci di casi umani, loro che non sanno assumersi la responsabilità delle loro azioni, e spesso della loro vita, affidando a noi il compito di far ...