Crisanti sì, Cirinnà no: chi c’è e chi non c’è nelle liste PD (Di martedì 16 agosto 2022) Una decisione arrivata dopo ore di trattative interne e resa ancor più complicata dal taglio di parlamentari (che diventerà effettivo già da questa tornata elettorale). Alla fine, la quadra è stata trovata con la compilazione – pressoché ufficiale – delle liste PD (per Camera e Senato) in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. E le maggiori sorprese arrivano dall’elenco degli esclusi (con alcune personalità che si sono auto-escluse), anche se c’è da segnalare lo sbarco in politica del microbiologo Andrea Crisanti. liste PD, dentro Crisanti (in Europa) e fuori Cirinnà, Pini e Ceccanti Il docente, professore ordinario presso l’Università di Padova e salito agli onori della cronaca soprattutto durante la prima fase della pandemia Covid-19 con il cosiddetto “modello Vo'”, è stato scelto e ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 16 agosto 2022) Una decisione arrivata dopo ore di trattative interne e resa ancor più complicata dal taglio di parlamentari (che diventerà effettivo già da questa tornata elettorale). Alla fine, la quadra è stata trovata con la compilazione – pressoché ufficiale – dellePD (per Camera e Senato) in vista delle Politiche del prossimo 25 settembre. E le maggiori sorprese arrivano dall’elenco degli esclusi (con alcune personalità che si sono auto-escluse), anche se c’è da segnalare lo sbarco in politica del microbiologo AndreaPD, dentro(in Europa) e fuori, Pini e Ceccanti Il docente, professore ordinario presso l’Università di Padova e salito agli onori della cronaca soprattutto durante la prima fase della pandemia Covid-19 con il cosiddetto “modello Vo'”, è stato scelto e ...

