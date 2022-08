Adele e “l’ossessione” per il fidanzato Rich Paul | la popstar è pronta a risposarsi

(Di martedì 16 agosto 2022)felice con ila una partita dell’Nba lo scorso maggio. Labritannica 34enne e il40enne (professione agente sportivo) pensano già al matrimonio (foto Ansa) «Non sono mai stata così innamorata», dice del. «Sono ossessionata da lui». Mai sentitacosì. Lariparte in quinta, in carriera e in amore. Nell’anno in cui è rinata con il nuovo album 30 ha già chiesto un mutuo da brividi per comprare casa con la sua dolce metà. E ora gli dedica a mezzo stampa parole dolcissime. Con lui èe ad avere altri figli.

La senatrice Ad le Thorens (Verdi/VD) ha deciso di non ricandidarsi per un secondo mandato al Consiglio degli Stati alle elezioni federali previste nell'autunno del prossimo anno. Lo ha annunciato ...Oggisi confessa ad Elle e racconta: Un figlio lei, tre figli lui, eppurenon dispera al pensiero di una famiglia ancora più allargata. Con Rich Paul, infatti, la voce di Hello si sente ...Adele parla dell'amore per il fidanzato Rich Paul: è pronta a sposarlo in seconde nozze. E ad avere altri figli con lui ...«Dopo 20 anni di vita da parlamentare, (...) Adèle Thorens Goumaz ha deciso che è tempo di aprire un nuovo capitolo della sua vita», si legge in un comunicato dei Verdi.