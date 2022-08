A che ora gareggia oggi Gregorio Paltrinieri: programma, tv, avversari, numero di corsia finale 1500 sl (Di martedì 16 agosto 2022) oggi, alle 18.52, Gregorio Paltrinieri sarà sui blocchetti di partenza della finale dei 1500 stile libero uomini degli Europei 2022 di nuoto a Roma. L’azzurro, dopo aver vinto gli 800 sl, va a caccia della doppietta nelle trenta vasche, specialità con cui ha vinto recentemente l’oro mondiale a Budapest con il nuovo record europeo. Non sarà una gara facile perché gli avversari saranno molto temibili: il campione europeo in carica Mykhaylo Romanchuk e il tedesco Florian Wellbrock, bronzo olimpico e mondiale di questa gara. Sarà interessante capire la tattica di Paltrinieri e se deciderà di partire subito forte fin dal primo 50 metri. Un atto conclusivo nel quale vedremo entrare in azione anche Domenico Acerenza, compagno di allenamenti di Paltrinieri, ... Leggi su oasport (Di martedì 16 agosto 2022), alle 18.52,sarà sui blocchetti di partenza delladeistile libero uomini degli Europei 2022 di nuoto a Roma. L’azzurro, dopo aver vinto gli 800 sl, va a caccia della doppietta nelle trenta vasche, specialità con cui ha vinto recentemente l’oro mondiale a Budapest con il nuovo record europeo. Non sarà una gara facile perché glisaranno molto temibili: il campione europeo in carica Mykhaylo Romanchuk e il tedesco Florian Wellbrock, bronzo olimpico e mondiale di questa gara. Sarà interessante capire la tattica die se deciderà di partire subito forte fin dal primo 50 metri. Un atto conclusivo nel quale vedremo entrare in azione anche Domenico Acerenza, compagno di allenamenti di, ...

