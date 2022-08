Verona-Napoli 2-5, ‘manita’ azzurra al Bentegodi (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Buona la prima per il Napoli che rifila una ‘manita’ al Verona, sconfitto 5-2 in trasferta nel posticipo della prima giornata di Serie A. Ottima prova dei partenopei che al ‘Bentegodi’ mettono in mostra un calcio offensivo e divertente. A passare in vantaggio però sono i padroni di casa con Lasagna poco prima della mezz’ora ma i ragazzi di Spalletti mettono le cose a posto già nel primo tempo con i gol del neo acquisto Kvaratskheila e di Osimhen. A inizio ripresa, Henry trova il 2-2 con un colpo di testa ma poi il Napoli dilaga con le reti di Zielinski, Lobotka e Politano, nel finale Ounas si vede anche annullare un gol. Il Napoli vince e convince. Per mezz’ora è un monologo azzurro: il Napoli avvolge l’avversario con il suo palleggio, crea pericoli, ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 15 agosto 2022) (Adnkronos) – Buona la prima per ilche rifila unaal, sconfitto 5-2 in trasferta nel posticipo della prima giornata di Serie A. Ottima prova dei partenopei che al ‘’ mettono in mostra un calcio offensivo e divertente. A passare in vantaggio però sono i padroni di casa con Lasagna poco prima della mezz’ora ma i ragazzi di Spalletti mettono le cose a posto già nel primo tempo con i gol del neo acquisto Kvaratskheila e di Osimhen. A inizio ripresa, Henry trova il 2-2 con un colpo di testa ma poi ildilaga con le reti di Zielinski, Lobotka e Politano, nel finale Ounas si vede anche annullare un gol. Ilvince e convince. Per mezz’ora è un monologo azzurro: ilavvolge l’avversario con il suo palleggio, crea pericoli, ...

