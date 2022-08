Tir tampona 2 pullman in A1, morto il conducente,15 feriti (Di lunedì 15 agosto 2022) Il conducente di un Tir morto e 15 feriti in un tamponamento causato dallo stesso mezzo pesante finito contro due pullman da Granturismo la notte scorsa sull'Autosole vicino a Firenze, al km 282, dopo ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 15 agosto 2022) Ildi un Tire 15in unmento causato dallo stesso mezzo pesante finito contro dueda Granturismo la notte scorsa sull'Autosole vicino a Firenze, al km 282, dopo ...

JKR_rld : RT @rickshady: Sulla A1, un TIR tampona due pullman con migranti in trasferimento. Purtroppo muore il conducente del TIR. - SkyTG24 : Firenze, tir tampona due pullman in A1: morto conducente, 15 feriti - rickshady : Sulla A1, un TIR tampona due pullman con migranti in trasferimento. Purtroppo muore il conducente del TIR. - MediasetTgcom24 : Firenze, Tir tampona due pullman in A1: morto il conducente, 15 feriti #scandicci - telodogratis : Un Tir tampona due pullman sulla A1, morto l’autista -