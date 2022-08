Nuoto, risultati Finali 15 agosto: Simona Quadarella, regina d’Europa del mezzofondo. Ceccon e Carraro d’argento (Di lunedì 15 agosto 2022) E’ andata in archivio la quinta giornata di semiFinali e di Finali di questi Europei 2022 di Nuoto. Il sipario è calato e per l’Italia sono arrivati un oro, due argenti e 1 bronzo in questo day-5 nel quale si può sorridere complessivamente, anche se si poteva anche pretendere un po’ di più. Con questi risultati la selezione del Bel Paese comanda il medagliere nella specialità in corsie con 9 ori, 7 argenti e 5 bronzi. Finali 100 farfalla donne – Niente da fare per Ilaria Bianchi nell’atto finale, concluso con il crono di 58.34 (sesta posizione). Una Finale europea comunque, quinta in carriera, era l’obiettivo dell’azzurra. Il successo è andato alla svedese Louise Hansson in 56.66 davanti alla francese Marie Wattel (56.80), oro continentale nel 2021 e argento iridato di quest’anno, e alla bosniaca Lana ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 agosto 2022) E’ andata in archivio la quinta giornata di semie didi questi Europei 2022 di. Il sipario è calato e per l’Italia sono arrivati un oro, due argenti e 1 bronzo in questo day-5 nel quale si può sorridere complessivamente, anche se si poteva anche pretendere un po’ di più. Con questila selezione del Bel Paese comanda il medagliere nella specialità in corsie con 9 ori, 7 argenti e 5 bronzi.100 farfalla donne – Niente da fare per Ilaria Bianchi nell’atto finale, concluso con il crono di 58.34 (sesta posizione). Una Finale europea comunque, quinta in carriera, era l’obiettivo dell’azzurra. Il successo è andato alla svedese Louise Hansson in 56.66 davanti alla francese Marie Wattel (56.80), oro continentale nel 2021 e argento iridato di quest’anno, e alla bosniaca Lana ...

