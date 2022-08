Cellulare in bagno, non portarlo mai più: corri un grave rischio (Di lunedì 15 agosto 2022) Una delle abitudini più sbagliate è proprio quella che facciamo più o meno tutti giornalmente: si corrono tanti rischi! Cellulare in bagno (Pixabay)È una cattiva abitudine che le nostre società interconnesse ci hanno quasi imposto: portare il telefono ovunque, in qualsiasi contesto. Tra i contesti peggiori c’è il bagno. Anche nel momento di sosta ci sentiamo in dovere di perdere tempo donando attenzione ai nostri dispositivi elettronici. In tutto ciò c’è una sottile dipendenza che si nasconde tra il mal comune mezzo gaudio. Con l’idea che lo facciano tutti, però, non si lega l’idea che la cosa sia giusta e salutare, anzi. Una delle più cattive abitudini sta proprio nel fatto di utilizzare il Cellulare in un posto così sporco. Il bagno, infatti, per quanto possa essere lavato, è il covo di germi che ... Leggi su direttanews (Di lunedì 15 agosto 2022) Una delle abitudini più sbagliate è proprio quella che facciamo più o meno tutti giornalmente: si corrono tanti rischi!in(Pixabay)È una cattiva abitudine che le nostre società interconnesse ci hanno quasi imposto: portare il telefono ovunque, in qualsiasi contesto. Tra i contesti peggiori c’è il. Anche nel momento di sosta ci sentiamo in dovere di perdere tempo donando attenzione ai nostri dispositivi elettronici. In tutto ciò c’è una sottile dipendenza che si nasconde tra il mal comune mezzo gaudio. Con l’idea che lo facciano tutti, però, non si lega l’idea che la cosa sia giusta e salutare, anzi. Una delle più cattive abitudini sta proprio nel fatto di utilizzare ilin un posto così sporco. Il, infatti, per quanto possa essere lavato, è il covo di germi che ...

