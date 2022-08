Nuoto | Europei 2022 | quarta giornata 4×100 sl uomini e Silvia Scalia puntano al podio Torna in vasca Simona Quadarella

(Di domenica 14 agosto 2022) In mezzo ai fuochi d’artificio iniziali e quelli che si preannunciano per il gran finale, la vigilia di Ferragosto al Foro Italico presenta gare molto interessanti ma il raccolto potrebbe essere un po’ più magro per la squadra italiana rispetto alla messe di titoli dei giorni scorsi. Si assegnano cinque titoli: i 100 farfalla, i 50 dorso donne, i 200 rana, i 200 stile libero donne e lastile libero. L‘Italia si affida alle frecce dellastile liberoche possono puntare alla medaglia d’oro. Gli azzurri, argento ai Giochi e bronzo ai Mondiali, sono i grandi favoriti con una squadra molto compatta che può contare sulle punte Miressi e Zazzeri, finalisti nella gara individuale e su Ceccon, Frigo e Deplano, sempre in grado di assicurare frazioni di ...

SkySport : ULTIM'ORA NUOTO Europei, #Paltrinieri medaglia d'oro negli 800 sl #SkySport #Nuoto - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, l'Italia vince la quinta medaglia d'oro di oggi: dopo quelle di Minisini, Panziera, Ceccon e Mart… - Agenzia_Ansa : Europei di nuoto, oro anche per Thomas Ceccon nei 50 farfalla. Medaglia d'argento Maxime Grousset e bronzo per Diog… - MargheDW8 : RT @Edoardoleicorre: Abbiamo vinto 7 medaglie agli europei di nuoto teste di merda - profluigimarino : RT @MauroV1968: Il momentaneo medagliere degli europei di nuoto. Siamo proprio poco ospitali, va detto. -

Un super Gregorio Paltrinieri , in testa fin da inizio gara, conquista l'oro nella finale della specialità aglidi Roma. Il fuoriclasse azzurro ha cominciato ad accelerare ai 500 metri e per gli avversari è diventato, nuovamente, imprendibile chiudendo a 7'40"86, stabilendo il nuovo record dei ...LORENZO ZAZZERI 7 Un pensierino al podio lo ha fatto probabilmente anche durante la gara ma nel finale gli è mancato qualcosa. Ha gareggiato ancora sui suoi livelli migliori, ha cercato di essere ...Sul nostro portale le Olimpiadi non durano solo 15 giorni, ma 4 anni. Sport nacque l'11 novembre del 2011 come blog chiamato Olimpiazzurra, per poi diventare un sito web dal 23 giugno 2012. L'attuale ...Quest’anno ha fatto le prove generali ai Giochi del Mediterraneo, dove si è imposta nei 50 e nei 100 metri rana, prima dell’argento di oggi in 1’06”34, alle spalle di Benedetta Pilato Perché per Lisa ...