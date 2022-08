Giovane accoltellato nella notte a Napoli mentre rientrava a casa (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuesta notte verso le 3 i Carabinieri della compagnia Napoli Centro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini per una persona ferita da arma da taglio. Poco prima si era presentato un 20enne, del rione Sanità, ferito all’avambraccio sinistro e al fianco destro. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che il ragazzo poco prima di rincasare sia stato aggredito da un uomo senza alcun apparente motivo. Il 20enne è stato dimesso con 14 giorni di prognosi. Indagini tuttora in corso da parte dei Carabinieri della compagnia Napoli Centro. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di domenica 14 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoQuestaverso le 3 i Carabinieri della compagniaCentro sono intervenuti all’ospedale Pellegrini per una persona ferita da arma da taglio. Poco prima si era presentato un 20enne, del rione Sanità, ferito all’avambraccio sinistro e al fianco destro. Da una prima sommaria ricostruzione, ancora da verificare, pare che il ragazzo poco prima di rinre sia stato aggredito da un uomo senza alcun apparente motivo. Il 20enne è stato dimesso con 14 giorni di prognosi. Indagini tuttora in corso da parte dei Carabinieri della compagniaCentro. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

