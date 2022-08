leggoit : Frana sulla statale a #lecco, lunghe code verso la #valtellina: cosa sta succedendo - TgrRai : Frana sulla Statale 36 ad Abbadia Lariana, lunghe code verso la Valtellina e la Svizzera. Chiusa la carreggiata in… - _Introducing_me : RT @SkyTG24: Frana sulla superstrada 36 nel Lecchese. Danni ad auto, nessun ferito - Giorno_Lecco : Abbadia Lariana, frana sulla statale 36. Chiusa la carreggiata in direzione Nord - patriziarutigl1 : RT @SkyTG24: Frana sulla superstrada 36 nel Lecchese. Danni ad auto, nessun ferito -

Alcune auto, mentre passavano, sono rimaste danneggiate dopo essere finite contro il materiale riversatosicarreggiata. Nessuno è rimasto ferito. La chiusura della corsia nord della 36 si è ...strada statale 36 "Del Lago di Como e dello Spluga" è provvisoriamente chiusa la carreggiata ...000, in località Abbadia Lariana (provincia di Lecco), a causa di una. Il traffico è deviato ...Gravi problemi di viabilità con lunghe code in questa vigilia di ferragosto a Lecco per la chiusura forzata della corsia nord della superstrada ...Gravi problemi di viabilità con lunghe code in questa vigilia di Ferragosto a Lecco per la chiusura forzata della corsia nord della superstrada 36 Milano-Lecco-Valtellina. A rendere necessario il prov ...