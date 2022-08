Elezioni 2022, depositati 101 simboli (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 98 i soggetti politici che hanno presentato 101 simboli tra venerdì e domenica all’ufficio elettorale del Viminale in vista delle Elezioni del 25 settembre. Il simbolo della lista ‘Italia dei Diritti – De Pierro’ è l’ultimo tra i contrassegni depositati esposto in bacheca, il centounesimo. Gli uffici del ministero dell’Interno sono tornati ad aprirsi oggi dalle 8 alle 16 in vista delle Elezioni politiche del 25 settembre 2022. Oggi era l’ultimo giorno, da domani sarà un Ferragosto di lavoro per i funzionari del ministero, che dovranno controllare i documenti per permettere poi, martedì, l’invio delle notifiche ai singoli soggetti che hanno depositato i contrassegni, con eventuali richieste di integrazioni. I simboli depositati – Si tratta di Pli ... Leggi su sbircialanotizia (Di domenica 14 agosto 2022) (Adnkronos) – Sono 98 i soggetti politici che hanno presentato 101tra venerdì e domenica all’ufficio elettorale del Viminale in vista delledel 25 settembre. Il simbolo della lista ‘Italia dei Diritti – De Pierro’ è l’ultimo tra i contrassegniesposto in bacheca, il centounesimo. Gli uffici del ministero dell’Interno sono tornati ad aprirsi oggi dalle 8 alle 16 in vista dellepolitiche del 25 settembre. Oggi era l’ultimo giorno, da domani sarà un Ferragosto di lavoro per i funzionari del ministero, che dovranno controllare i documenti per permettere poi, martedì, l’invio delle notifiche ai singoli soggetti che hanno depositato i contrassegni, con eventuali richieste di integrazioni. I– Si tratta di Pli ...

