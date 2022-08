Cosa è successo sulle due sponde del Naviglio: Biasin dice tutto su Inter e Milan (Di domenica 14 agosto 2022) Rieccoci. Non è ancora Ferragosto e siamo già pieni di polemiche. La prima riguarda il rigore a favore del Milan: se il presupposto degli arbitri è «no ai rigorini», allora a San Siro i signori fischietti hanno toppato. In ogni caso il Milan ha strameritato i suoi tre punti e se li è portati a casa con la consueta pazienza griffata Pioli. La buona notizia in casa rossonera è proprio questa: il Diavolo è sempre più consapevole dei propri mezzi e mostra una maturità che è molto superiore all'età anagrafica dei singoli giocatori. Se qualcuno si era posto il dubbio («saranno ancora in grado di combattere per il titolo?») lo può mettere da parte: i campioni d'Italia hanno tutto per confermarsi. Qualche problema in più sull'altra sponda del Naviglio. Il gol-lampo di Lukaku sembrava aver apparecchiato la passeggiata ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) Rieccoci. Non è ancora Ferragosto e siamo già pieni di polemiche. La prima riguarda il rigore a favore del: se il presupposto degli arbitri è «no ai rigorini», allora a San Siro i signori fischietti hanno toppato. In ogni caso ilha strameritato i suoi tre punti e se li è portati a casa con la consueta pazienza griffata Pioli. La buona notizia in casa rossonera è proprio questa: il Diavolo è sempre più consapevole dei propri mezzi e mostra una maturità che è molto superiore all'età anagrafica dei singoli giocatori. Se qualcuno si era posto il dubbio («saranno ancora in grado di combattere per il titolo?») lo può mettere da parte: i campioni d'Italia hannoper confermarsi. Qualche problema in più sull'altra sponda del. Il gol-lampo di Lukaku sembrava aver apparecchiato la passeggiata ...

