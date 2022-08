Ciclismo, Europei Monaco 2022 prova in linea uomini Elite oggi in tv: orari e diretta streaming (Di domenica 14 agosto 2022) Si assegna oggi il titolo della prova in linea uomini Elite agli Europei di Monaco 2022. Sono 207,9 i chilometri da percorrere da Murnau a Monaco di Baviera, con un percorso che sulla carta sorride ai velocisti. Da Jakobsen a Demare passando per Merlier, Ackerman e tanti altri, c’è grande attesa per scoprire il nome di colui che succederà a Sonny Colbrelli nell’albo d’oro della manifestazione. L’Italia punterà su Alberto Dainese ed Elia Viviani, chiamato all’ultimo per sostituire l’infortunato Giacomo Nizzolo. Il tutto senza dimenticare Filippo Ganna. SEGUI LA diretta TESTUALE Europei 2022: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORT PERCORSO E ALTIMETRIA Europei ... Leggi su sportface (Di domenica 14 agosto 2022) Si assegnail titolo dellainaglidi. Sono 207,9 i chilometri da percorrere da Murnau adi Baviera, con un percorso che sulla carta sorride ai velocisti. Da Jakobsen a Demare passando per Merlier, Ackerman e tanti altri, c’è grande attesa per scoprire il nome di colui che succederà a Sonny Colbrelli nell’albo d’oro della manifestazione. L’Italia punterà su Alberto Dainese ed Elia Viviani, chiamato all’ultimo per sostituire l’infortunato Giacomo Nizzolo. Il tutto senza dimenticare Filippo Ganna. SEGUI LATESTUALE: I CALENDARI DI TUTTI GLI SPORT PERCORSO E ALTIMETRIA...

