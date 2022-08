Camoranesi duro su un ex Milan e Inter: “Sopravvalutato. Teste di c***o ci sono in ogni squadra” (Di domenica 14 agosto 2022) L’ex attaccante di Milan e Inter, Mario Balotelli, ha sempre avuto un rapporto di conflitto con tanti compagni di squadra e avversari. Le sue qualità sono senza dubbio fuori dal comune, ma il... Leggi su ilpallonegonfiato (Di domenica 14 agosto 2022) L’ex attaccante di, Mario Balotelli, ha sempre avuto un rapporto di conflitto con tanti compagni die avversari. Le sue qualitàsenza dubbio fuori dal comune, ma il...

Pall_Gonfiato : #Camoranesi duro su un ex #Milan e #Inter: “Sopravvalutato. Teste di c***o ci sono in ogni squadra” -