Berlusconi: “Il Quirinale? Fuori dalla mia testa. Non posso più pretendere altro dalla mia vita”. Poi si vanta della compagna e dei trofei (Di domenica 14 agosto 2022) “Il Quirinale? Assolutamente è Fuori dalla mia testa. Non posso pretendere nient’altro dalla vita, guardate che bella signora che ho…” e mostra la compagna Marta Fascina alle telecamere. Così Silvio Berlusconi intervistato dopo la prima partita del Monza, sconfitto in casa dal Torino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 14 agosto 2022) “Il? Assolutamente èmia. Nonnient’, guardate che bella signora che ho…” e mostra laMarta Fascina alle telecamere. Così Silviointervistato dopo la prima partita del Monza, sconfitto in casa dal Torino. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

BelpietroTweet : Berlusconi dice un’ovvietà: una volta approvato il presidenzialismo, Mattarella si dovrebbe dimettere. Pd e soci ul… - LaVeritaWeb : Buongiorno, ecco #LaVeritàdioggi Sanno di perdere, danno di matto Berlusconi dice un’ovvietà: una volta approvato… - NicolaPorro : #Sallusti ci spiega perché ha ragione #Berlusconi sulle dimissioni di #Mattarella. Non sarà che la sinistra... ?? - ParliamoDiNews : Berlusconi: `Il Quirinale? Fuori dalla mia testa. Non posso più pretendere altro dalla mia vita`. Poi si vanta dell… - g_brunella : RT @jacopo_iacoboni: Hanno fatto insieme un governo populista-nazionalista Nel 2018 facevano battaglia per togliere le sanzioni alla Russi… -