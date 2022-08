Scilla, bomba d'acqua: auto trascinate dalla pioggia rischiano di finire in mare (Di sabato 13 agosto 2022) Danni ingenti, colate di fango, auto trascinate via dall'acqua. Questa mattina un violento temporale si è abbattuto sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria con raffiche... Leggi su ilmessaggero (Di sabato 13 agosto 2022) Danni ingenti, colate di fango,via dall'. Questa mattina un violento temporale si è abbattuto sul versante tirrenico della provincia di Reggio Calabria con raffiche...

Ciccone9Ciccone : Scilla colpita da una bomba d' acqua , questa mattina ho visto uno spettacolo allucinante , con il sindaco , ragazz… - sdallagata : RT @Gazzettino: #scilla, bomba d'acqua: auto trascinate dalla pioggia rischiano di finire in mare - francobus100 : Scilla, bomba d'acqua: auto trascinate dalla pioggia rischiano di finire in mare - allocopicas : Stamane Scilla era sotto una bomba d’acqua, stasera i cittadini l’hanno restituita alla (quasi) normalità. Applaus… - reggiotv : La bomba d'acqua che nella notte ha colpito Scilla non ha demoralizzato gli abitanti del posto che in queste ore… -