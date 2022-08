Rocchi, mondo arbitrale e Var, solo chiacchiere: nulla è cambiato e forse mai nulla cambiarà (Di sabato 13 agosto 2022) 11 agosto 2022: Arbitri, le novitàinterpretative: più Var e fuorigioco, meno rigori. Gianluca Rocchi, designatore arbitrale, si è soffermato a Il Messaggero su tutto ciò che riguarda l'attualità del mondo dei direttori di gara, tra novità di regolamento, conferme e auspici in vista della nuova stagione. Solita premessa, ad inizio di stagione, per cercare di eliminare le discordanze di opinioni che si susseguono da anni tra il mondo arbitrale, molti addetti ai lavori, e tante società La buona volontà non manca, forse manca altro ed oggi: Udinese, la rabbia di Marino: "L'intervento di Mazzoleni al Var è fuori logica" Il direttore dell'area tecnica dopo il ko col Milan: "Questa decisione ha cambiato la partita. Non capisco cosa avesse da intervenire. Sono ... Leggi su terzotemponapoli (Di sabato 13 agosto 2022) 11 agosto 2022: Arbitri, le novitàinterpretative: più Var e fuorigioco, meno rigori. Gianluca, designatore, si è soffermato a Il Messaggero su tutto ciò che riguarda l'attualità deldei direttori di gara, tra novità di regolamento, conferme e auspici in vista della nuova stagione. Solita premessa, ad inizio di stagione, per cercare di eliminare le discordanze di opinioni che si susseguono da anni tra il, molti addetti ai lavori, e tante società La buona volontà non manca,manca altro ed oggi: Udinese, la rabbia di Marino: "L'intervento di Mazzoleni al Var è fuori logica" Il direttore dell'area tecnica dopo il ko col Milan: "Questa decisione hala partita. Non capisco cosa avesse da intervenire. Sono ...

pio_rocchi : RT @1RobbieG: Non avete idea del casino che regna negli #ospedali. Qui a #Genova al pronto soccorso decine di malati in corridoio in attes… - pio_rocchi : RT @so_matic: @LVDA_Acid l'elite finanziaria acquisisce terreni e proprietà così da essere anche elite produttiva e padrona del mondo, le è… - pio_rocchi : RT @MarcoRizzoPC: 9 Agosto 1945. #Nagasaki, la seconda bomba. 80 mila persone morte subito, altre decine di migliaia successivamente. Sganc… - marcofab73 : #Rocchi c'ha proprio la faccia come il culo ?????????? Unici al mondo a convalidare un gol in fuorigioco nell'era #VAR - domenicosabell1 : Antonella Rocchi morta a 51 anni: era giornalista a Rtl 102.5 -