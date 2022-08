Pallone d’oro, Mbappe: «Favoriti? Io, Mané e Benzema» (Di sabato 13 agosto 2022) Kylian Mbappe commenta i candidati alla vittoria del Pallone d’oro: «I Favoriti siamo io, Manè e Benzema, il Real è una macchina» Kylian Mbappe ha parlato ai microfoni di France Football, la rivista che assegna il Pallone d’oro. Di seguito le sue parole. Favoriti – «Direi Benzema, io e Mané». REAL MADRID – «Una macchina, bisogna riconoscerlo. Ma non è il club che conquista il Pallone d’oro, ma tu. Sono convinto di poterlo vincere, un giorno, al Psg. Quasi ogni anno il Real riesce a convincerti che il suo giocatore sia il candidato numero uno per la vittoria. E anche se all’inizio magari non gli si presta attenzione, poi penso possa avere una piccola ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 13 agosto 2022) Kyliancommenta i candidati alla vittoria del: «Isiamo io, Manè e, il Real è una macchina» Kylianha parlato ai microfoni di France Football, la rivista che assegna il. Di seguito le sue parole.– «Direi, io e». REAL MADRID – «Una macchina, bisogna riconoscerlo. Ma non è il club che conquista il, ma tu. Sono convinto di poterlo vincere, un giorno, al Psg. Quasi ogni anno il Real riesce a convincerti che il suo giocatore sia il candidato numero uno per la vittoria. E anche se all’inizio magari non gli si presta attenzione, poi penso possa avere una piccola ...

capuanogio : Nella lista dei 30 candidati per il Pallone d’Oro c’è #Maignan e non #Donnarumma - GoalItalia : 2004 ?? 2005 ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 ?? 2009 ?? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ?? 2013 ?? 2014 ?? 2015 ?? 2016 ?? 2… - GoalItalia : #Messi fuori dal Pallone d'Oro ?? 2006 ?? 2007 ?? 2008 ?? 2009 ?? 2010 ?? 2011 ?? 2012 ?? 2013 ?? 2014 ?? 2015… - ilMediano4 : @SansoMat @pizzigo e questo vuole vincere il pallone d'oro - amorebic : @caleee12 Che insulta gente a caso, probabilmente chi non dice che Krunic gabbia bakayoko deve essere il podio del pallone d’oro -