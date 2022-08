Ndombele al Napoli con diritto di riscatto: trattativa avanzata (Di sabato 13 agosto 2022) Tanguy Ndombele può essere un nuovo giocatore del Napoli. La società azzurra ha l’accordo col Tottenham per il prestito con diritto di riscatto. La trattativa sta andando avanti a vele spiegate ed ha subito una accelerata nelle ultime ore, anche se è in piedi da giorni con Giuntoli che ha lavorato a fari spenti. Francesco Romano di Le Bombe di Vlad fa sapere che c’è l’accordo tra Napoli e Tottenham per Ndombele. Le cifre dell’operazione sono di 3 milioni di euro per il prestito oneroso e 13 milioni di euro per il riscatto. Insomma una trattativa alla Anguissa a tutti gli effetti, annunciata anche da Sky con Gianluca Di Marzio. Ora bisogna trovare l’accordo con gli agenti del giocatore. Dopo Simeone, il Napoli vuole ... Leggi su napolipiu (Di sabato 13 agosto 2022) Tanguypuò essere un nuovo giocatore del. La società azzurra ha l’accordo col Tottenham per il prestito condi. Lasta andando avanti a vele spiegate ed ha subito una accelerata nelle ultime ore, anche se è in piedi da giorni con Giuntoli che ha lavorato a fari spenti. Francesco Romano di Le Bombe di Vlad fa sapere che c’è l’accordo trae Tottenham per. Le cifre dell’operazione sono di 3 milioni di euro per il prestito oneroso e 13 milioni di euro per il. Insomma unaalla Anguissa a tutti gli effetti, annunciata anche da Sky con Gianluca Di Marzio. Ora bisogna trovare l’accordo con gli agenti del giocatore. Dopo Simeone, ilvuole ...

