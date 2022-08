Mourinho “Scudetto? Troppo rumore sulla Roma” (Di sabato 13 agosto 2022) Roma (ITALPRESS) – Josè Mourinho rompe il silenzio e protegge la sua nuova Roma dalle aspettative. Nella conferenza stampa della vigilia dell'esordio stagionale in Serie A sul campo della Salernitana (domenica, ore 20:45), l'allenatore portoghese si tira fuori dai discorsi Scudetto: “Solo se ce ne sono 18 in palio. Soltanto la Sampdoria e il Lecce hanno speso meno di noi”, spiega. Con Mkhitaryan e Veretout via, sono arrivati Celik (l'unico a titolo definitivo), Dybala, Wijnaldum, Matic e Svilar. “Abbiamo preso cinque giocatori di qualità per 7 milioni quindi è stato fatto qualcosa fatto di molto buono e la società merita un applauso. Sono soddisfatto degli acquisti, ho dato il mio ok a ogni rinforzo. Ma per una stagione senza paure, per via degli imprevisti, servirebbe qualcosa in più”. Si è parlato di Belotti come vice ... Leggi su iltempo (Di sabato 13 agosto 2022)(ITALPRESS) – Josèrompe il silenzio e protegge la sua nuovadalle aspettative. Nella conferenza stampa della vigilia dell'esordio stagionale in Serie A sul campo della Salernitana (domenica, ore 20:45), l'allenatore portoghese si tira fuori dai discorsi: “Solo se ce ne sono 18 in palio. Soltanto la Sampdoria e il Lecce hanno speso meno di noi”, spiega. Con Mkhitaryan e Veretout via, sono arrivati Celik (l'unico a titolo definitivo), Dybala, Wijnaldum, Matic e Svilar. “Abbiamo preso cinque giocatori di qualità per 7 milioni quindi è stato fatto qualcosa fatto di molto buono e la società merita un applauso. Sono soddisfatto degli acquisti, ho dato il mio ok a ogni rinforzo. Ma per una stagione senza paure, per via degli imprevisti, servirebbe qualcosa in più”. Si è parlato di Belotti come vice ...

