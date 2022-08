Incidente sul lavoro, si ribalta l’escavatore: grave operaio (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelcivita (Sa) – È rimasto gravemente ferito, l’operaio di 61 anni, originario degli Alburni, coinvolto in un grave Incidente sul lavoro. L’episodio è avvenuto poco fa, nel comune di Castelcivita. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo, che si trovata a lavoro alla guida di un escavatore, ha perso il controllo del mezzo che si è ribaltato. Ferito gravemente ma cosciente, l’operaio ha allertato il 118. Sul posto i sanitari che, dopo i primi accertamenti del caso, hanno trasferito l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Sul posto sono giunti anche i carabinieri agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli che indagano ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 13 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastelcivita (Sa) – È rimastomente ferito, l’di 61 anni, originario degli Alburni, coinvolto in unsul. L’episodio è avvenuto poco fa, nel comune di Castelcivita. Per cause ancora in corso di accertamento, l’uomo, che si trovata aalla guida di un escavatore, ha perso il controllo del mezzo che si èto. Feritomente ma cosciente, l’ha allertato il 118. Sul posto i sanitari che, dopo i primi accertamenti del caso, hanno trasferito l’uomo presso il pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno. Sul posto sono giunti anche i carabinieri agli ordini del capitano Emanuele Tanzilli che indagano ...

