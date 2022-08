Bimbo con handicap si trasferisce in Campania, ma non trova l’insegnante di sostegno. Scatta solidarietà, “ditemi dove inviare la MAD” (Di sabato 13 agosto 2022) Una famiglia si trasferisce dall’Emilia-Romagna alla Campania ma nella scuola di arrivo manca il sostegno per il bambino di 9 anni e scoppia il caso. L’associazione “La battaglia di Andrea” di Afragola, che si sta occupando del caso, chiede che il posto sostegno venuto a mancare a Modena, città dove il piccolo frequentava la quarta primaria, venga aggiunto in Campania. E mentre del caso proprio nelle ultime ore è stato investito Rossano Sasso, sottosegretario al Ministero della pubblica istruzione, c’è chi si fa avanti per aiutare la famiglia. “Salve, sono laureato in Psicologia dello Sviluppo - scrive Francesco Soleluna - “ditemi in quale scuola ed io posso provare ad inviare la MAD per il sostegno. In attesa di specializzarmi sul ... Leggi su orizzontescuola (Di sabato 13 agosto 2022) Una famiglia sidall’Emilia-Romagna allama nella scuola di arrivo manca ilper il bambino di 9 anni e scoppia il caso. L’associazione “La battaglia di Andrea” di Afragola, che si sta occupando del caso, chiede che il postovenuto a mancare a Modena, cittàil piccolo frequentava la quarta primaria, venga aggiunto in. E mentre del caso proprio nelle ultime ore è stato investito Rossano Sasso, sottosegretario al Ministero della pubblica istruzione, c’è chi si fa avanti per aiutare la famiglia. “Salve, sono laureato in Psicologia dello Sviluppo - scrive Francesco Soleluna - “in quale scuola ed io posso provare adla MAD per il. In attesa di specializzarmi sul ...

ItalianAirForce : Si è concluso con l'atterraggio a Ciampino del #Falcon900 dell'#AeronauticaMilitare, il #TrasportoSanitarioUrgente… - Cappelletti1977 : RT @ferramentafabb1: Un bimbo prende una medusa con il retino, esce dal mare tutto contento per mostrarla ai genitori arriva una signora ch… - oggi23 : @Swiss_Man_1 Il bimbo con il naso tappato avrà detto all amico meno fagioli messicani !!! - Gingio5 : RT @Daniela66395875: @Gingio5 E ve lo ricordate lo studente prelevato da scuola è sottoposto a tso per aver infranto le regole? Ed il bimbo… - Daniela66395875 : @Gingio5 E ve lo ricordate lo studente prelevato da scuola è sottoposto a tso per aver infranto le regole? Ed il bi… -